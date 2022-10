Deal or No Deal: Herzogin Meghan enttäuscht von Fan-Reaktion

Diese Reaktion hat sich Herzogin Meghan (41) wohl anders erhofft. Die Frau von Prinz Harry (38) war schon vor ihrer royalen Hochzeit berühmt: Sie arbeitete jahrelang als Schauspielerin und wurde vor allem mit ihrer Rolle in der Serie Suits bekannt. Die zweifache Mutter war auch bereits in der Show "Deal or No Deal" zu sehen – vor wenigen Wochen verriet sie aber, dass sie ihren damaligen Job als Koffer-Girl als erniedrigend empfand. Mit dieser Aussage erntete Meghan eine Menge Kritik, was sie enttäuschte.

Dass ihre Aussage über ihren Job als Koffer-Girl so negative Wellen schlägt, hat die 41-Jährige nicht erwartet. "Diese negativen Reaktionen sind für Meghan sehr enttäuschend, aber sie hat schon vor langer Zeit gelernt, sich nicht zu sehr davon beeinflussen oder demotivieren zu lassen", berichtete eine Quelle gegenüber US Weekly. Vor allem verstehe sie den ganzen Trubel über einen Job, den sie vor langer Zeit bereits aufgegeben hat, nicht. "Sie weiß, dass es bestimmte Kritiker gibt, die alles tun werden, um […] sie auf jede erdenkliche Weise als Heuchlerin darzustellen", merkte der Insider an.

Meghan hatte in ihrem Podcast Archetypes auch klar ausgedrückt, dass sie damals froh über diesen Job war. "Am Ende habe ich die Show verlassen. Wie gesagt, ich war dankbar für den Job, aber nicht dafür, wie ich mich dabei fühlte – das war nicht klug", hatte die Frau von Prinz Harry erklärt.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt im September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Toronto im September 2012

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei One Young World Summit 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de