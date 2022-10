Dieter Bohlen offen: Das findet er an sich "richtig scheiße"

Dieter Bohlen (68) redet Klartext! Der einstige Modern Talking-Star tritt im TV und auf Social Media in der Regel sehr selbstbewusst auf. Mit markigen Sprüchen und klaren Ansagen wurde er etwa zum DSDS-Urgestein und Kultjuror in der beliebten Castingshow. Zurzeit weilt der Poptitan auf den Malediven – und zeigt sich im Urlaubsparadies ungewohnt selbstkritisch: Eine Sache an sich nervt ihn dabei offenbar besonders!

In seiner Instagram-Story nahm Dieter seine Fans mit auf die Insel und filmte sich beim Radeln auf einem 1,3 Kilometer langen Steg. Dabei macht der Fahrtwind seiner Frisur zu schaffen. "Nur die Haare, die machen hier wenig mit, die sehen richtig scheiße aus", ärgerte sich der 68-Jährige über den Makel im Look. Sein Urlaubslächeln konnte das allerdings offenbar nicht trüben.

Neben dem Radeln hat es Dieter anscheinend auch der Tauchsport angetan. Jeden Tag gehe er schnorcheln, berichtete er seinen Followern freudig. "Viele sagen dann immer: 'Oh da sind doch Haie!' Ja Mensch, man geht doch gerade schnorcheln, um die Haie zu sehen", erklärte der Musiker.

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Mai 2022

Getty Images Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz auf den Malediven

