Doku über Cathy Hummels: Sie packt über Mats-Trennung aus!

Cathy Hummels (34) will endlich reinen Tisch mit ihrer Vergangenheit machen! Schon lange ranken sich Gerüchte um ihre Beziehung zu Mats Hummels (33). Mittlerweile ist klar, dass die Eheleute sich getrennt haben – doch die Influencerin teilt meist nur kryptische Zeilen zu dem Ehe-Aus. Doch damit ist jetzt Schluss: Am 16. November wird ihre eigene Personality-Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" ausgestrahlt. "Jetzt bricht sie ihr Schweigen: Die Trennung von Ehemann Mats Hummels, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie den Umgang mit ihren Depressionen – in der exklusiven Dokumentation gewährt die 34-Jährige tiefe Einblicke in ihr Privatleben", teaserte der Sender in einer Pressemitteilung an.

