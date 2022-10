In Animationsfilm: Zayn Malik ergattert erste Sprecherrolle!

Zayn Malik (29) wird demnächst im Kino zu hören sein! Der Brite war 2010 als Mitglied der Boygroup One Direction bekannt geworden. Nach der Auflösung der Band im Jahr 2016 startete er eine erfolgreiche Solokarriere. In den vergangenen Wochen wurde es allerdings ein wenig still um den Musiker: Er gönnte sich eine kleine Pause von Social Media. Jetzt meldet sich der "Dusk Till Dawn"-Interpret mit einem neuen Projekt zurück.

Laut Variety wird der 29-Jährige im Animationsfilm "10 Lives" als Synchronsprecher zu hören sein. Die Familienkomödie handelt von einer verzogenen Katze, die durch einen Vorfall ihr neuntes Leben verloren hat. Die Figur hofft auf eine zweite Chance, um die Fehler wiedergutzumachen. Neben Zayn wird auch Bridgerton-Star Simone Ashley den Charakteren ihre Stimme verleihen.

Während Zayn also etwas Neues ausprobieren möchte, kündigte sein Ex-Band-Kollege Niall Horan (29) stattdessen neue Musik an. "Es ist eine Weile her [...]. Aber ich wollte euch nur ein Update geben, was so los war: Ich bin zurück", gab der Ire via Twitter bekannt. Das Album des 29-Jährigen soll nächstes Jahr erscheinen.

Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Instagram / zayn Zayn Malik, 2021

Getty Images Niall Horan, Sänger

