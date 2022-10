Schlafzimmerblick: So hot beendet Zayn Malik seine Netzpause

Ob Zayn Malik (29) gerade erst aufgestanden ist? Der ehemalige One Direction-Star gönnte sich zuletzt eine kleine Auszeit von Social-Media. Noch Ende September sorgte er für Aufruhr, als er seiner Ex-Freundin Gigi Hadid (27) entfolgte. Grund für diesen Schritt scheinen immer häufiger auftauchende Bilder von ihr mit ihrem angeblichen Flirt Leonardo DiCaprio (47). Aber jetzt meldete sich ein zerzauster Zayn im Netz zurück.

Auf Instagram postete Zayn nun ein unkommentiertes Selfie von sich, dass bei seinen Fans für Schnappatmung gesorgt haben dürfte. Mit wild zerzausten Haaren, Vollbart und Schlafzimmerblick rockt der Sänger einen Look, als wäre er gerade aus dem Bett gestiegen. Die dunkle Strickjacke gab zusätzlich den Blick auf seine Brusttattoos frei. Und auch seine pinkfarbenen Haarspitzen sind noch da und leuchten in der Sonne. Die Kommentare der Fans sind eindeutig. Mit Sätzen wie "Du siehst so gut aus" und "Wir haben dich vermisst", begrüßen die User den "Dusk Till Dawn"-Interpreten zurück.

Auch wenn Zayn seiner Ex Gigi bei Instagram nicht mehr folgen mag, so sollen sich die beiden immer noch gut verstehen. Da die beiden Eltern einer kleinen Tochter sind, sei ihnen eine gemeinsame Erziehung und ein gutes Verhältnis wichtig. Demnach soll das Model ihren Flirt Leo nur langsam an sich heranlassen.

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Instagram / zayn Zayn Malik, 2021

Getty Images Gigi Hadid, Model

