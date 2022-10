König Charles III. übernimmt die Rolle von Sohn Prinz Harry

Abgelöst vom eigenen Vater? Prinz Harry (38) legte bereits 2020 seine royalen Pflichten nieder und wanderte mit seiner Frau Meghan (41) in die USA aus. Bis dahin hatte Harry den Titel Generalkapitän der Royal Marines getragen. Dieser wurde ihm aber kurz nach dem Rücktritt von seiner Großmutter Queen Elizabeth (✝96) aberkannt. Nun steht fest, dass sein Vater König Charles III. (73) die Rolle übernimmt.

Wie Hello! berichtete, wurde bekannt gegeben, dass Harry von Charles als Generalkapitän der Royal Marines abgelöst wird. In einer persönlichen Botschaft an die Royal Marines sagte der König: "Es ist mir eine große Freude, die Rolle Ihres Generalkapitäns zu übernehmen. Ich bin außerordentlich stolz darauf, in die Fußstapfen so vieler Mitglieder meiner Familie zu treten, die dieses Amt in den letzten dreieinhalb Jahrhunderten mit großer Bewunderung ausgeübt haben."

Bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum der Queen im Sommer dieses Jahres fiel auf, dass Harry keine Militäruniform trug. Auch das war auf den sogenannten Megxit zurückzuführen, denn Harry nahm lediglich als Privatperson an den Feierlichkeiten teil.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, September 2022

Getty Images Prinz Harry im Februar 2019

