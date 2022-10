Königsgemahlin Camillas Neffe wegen ihrer Skandale gemobbt!

Der Neffe der Queen Consort hatte es nicht leicht. Camilla Parker Bowles (75) und König Charles III. (73) lernten sich in jungen Jahren kennen und lieben. Weil sich ihre Wege aber trennten, heiratete der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) Prinzessin Diana (✝36). Als diese Ehe jedoch kriselte, fanden der damalige Thronfolger und Camilla wieder zueinander – und sorgten mit ihrer heimlichen Liebe für einen Skandal. Erst sieben Jahre nach Dianas Ableben heirateten die beiden endlich. Der Nachname Parker Bowles wurde allerdings lange Zeit davon überschattet, wie Camillas Neffe Luke berichtete.

In einem Interview mit Today sprach Luke Parker Bowles, der Neffe der Königsgemahlin, darüber, wie sein Name in seiner Kindheit ankam. "Es war eine harte Zeit. Es war keine gute Zeit, um ein Parker Bowles zu sein", gab der Auswanderer ehrlich zu. Der heute in New Jersey lebende Neffe sei dadurch sogar Opfer von Mobbing geworden. "Ich erinnere mich, dass ich im Internat schikaniert wurde und sogar Morddrohungen erhielt, weil die Leute sich zusammenreimten, dass Diana wegen Camilla gestorben sei und ich deshalb Diana durch Assoziation getötet hätte", erzählte er.

Doch Luke wusste sich zu helfen: Er habe sich sozial engagiert und sich stundenlang seinen Projekten gewidmet. "Ich habe schon in jungen Jahren gelernt, mich für wohltätige Zwecke einzusetzen. Es wurde mir von meinen Eltern und Großeltern beigebracht.", erklärte Camillas Neffe.

Getty Images Luke Parker Bowles, Neffe von Königsgemahlin Camilla

Getty Images König Charles III. mit seiner Camilla im April 2013

Getty Images Königsgemahlin Camillas Neffe Luke Parker Bowles

