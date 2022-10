König Charles und Camilla: Tampon-Gate bald bei "The Crown"

Das wird König Charles III. (73) und seine Frau Camilla (75) nicht erfreuen! Im Jahr 1989 führte der damalige Prinz sechs Minuten lang ein schlüpfriges Telefonat mit seiner damaligen Geliebten, während er noch mit Prinzessin Diana (✝36) verheiratet war. Das wurde unglücklicherweise mitgeschnitten und ging 1993 um die Welt. In dem Gespräch bat Charles Camilla darum, ihr Tampon zu werden, um für immer in ihrer Unterhose verweilen zu können. Jetzt, über 30 Jahre später, wird der Tampon-Skandal von der Netflixserie The Crown erneut thematisiert!

Am 9. November beginnt die neue Staffel von "The Crown". Dort inszenieren deren Macher Charles als frustrierten Thronfolger, behauptete Bild. Eine ganze Folge lang soll das Telefonat mit seiner einstigen Affäre dargestellt werden. In dieser Version der Geschehnisse soll sich Camillas damaliger Ehemann Andrew Parker Bowles währenddessen sogar im Nebenzimmer aufgehalten haben.

Die Schauspielerin Olivia Williams (54) wird in die Rolle von Camilla schlüpfen und Dominic West (53) wird Prinz Charles darstellen. Dominic erzählte im Interview mit Entertainment Weekly: "Ich erinnere mich, dass ich früher dachte, es sei etwas so Schmutziges und zutiefst peinlich." Heute jedoch habe er mit den Royals Mitleid, denn sie hatten damals bestimmt viel Spott deswegen ertragen müssen.

