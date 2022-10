Kris Jenner stellte Kylie vor Wahl: Sie oder Travis Scott?

Kylie Jenner (25) steht zwischen den Stühlen. Die Beziehung der Keeping up with the Kardashians Beauty und ihrem Partner Travis Scott (31) wird seit der Geburt ihres zweiten Kindes ordentlich auf die Probe gestellt. Zuletzt behauptete die Social-Media-Beauty Rojean Kar nämlich, eine Affäre mit dem Rapper gehabt zu haben. Doch bereits vor den Fremdgeh-Gerüchten war Kylies Mutter Kris Jenner (66) schon nicht gut auf Travis zu sprechen.

Eine Quelle sagte im Februar über Kris, dass die Mutter darauf bestanden hatte, während der Geburt an Kylies Seite zu sein – und nicht der Vater des Kindes. "Sie verlangte, dass Kylie sich für sie statt für Travis entscheidet. Seitdem streiten sie sich ständig", verriet der Insider Radar Online. Travis ließ sich davon nicht unterkriegen und unterstellte der Mutter seiner Partnerin, das nur für ihre Hulu-Realityshow zu machen. Außerdem habe der Rapper angeblich klar und deutlich gemacht, dass er Kris nicht dabei haben wolle. "Der Streit fordert seinen Tribut", so die Quelle über das Drama um Baby Nummer zwei und fügte hinzu, dass Kylie versucht habe, sich gegen ihre Mutter zu behaupten. "Sie hat Kris gesagt, dass sie möchte, dass Travis bei ihr ist", fügte der Insider hinzu. "Aber man kann bei Kris nicht gewinnen. Sie mag es, die Kontrolle über alles zu haben und sie macht, was sie will."

Kris war immerhin bei der Geburt von Kylies erstem Kind dabei. "Ich habe sie herausgezogen", erzählte die sechsfache Mutter stolz ihren entsetzten Töchtern Kim und Kourtney bei Keeping Up With the Kardashians. Travis hat zugegeben, dass er während der Geburt "durchgedreht" sei, aber Kris ihn beruhigt habe. "Er ist so zimperlich, dass er fast in Ohnmacht gefallen wäre", verriet eine Quelle und fügte hinzu, dass Kris nicht dachte, dass Travis "für den Job geeignet" sei.

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott, August 2019

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott mit ihrer Tochter Stormi, Mai 2022

Getty Images Kris und Kylie Jenner, Juli 2015

