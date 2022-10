Nicolas Cage am Film-Set: Er ist nicht wiederzuerkennen!

Nicolas Cage (58) hat einen komplett neuen Look! Normalerweise flimmert der Schauspieler mit seinem markanten Äußeren über die Leinwände. Seit vielen Jahren kennt man ihn mit braunem Kurzhaarschnitt, teilweise mit Koteletten und glattrasiertem Gesicht. Für seinen neuen Film "Dream Scenario" dreht der "Ghost Rider"-Darsteller momentan im kanadischen Toronto. Jetzt überraschte Nicolas am Filmset mit verändertem Aussehen – und ist kaum wiederzuerkennen!

Der 58-Jährige wurde am Freitag am Set seiner neuen Komödie "Dream Scenario" in Toronto gesichtet. Nicolas tauschte seine volle Haarpracht gegen eine Halbglatze ein. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, trug der Filmstar bei den Dreharbeiten mit seiner Kollegin Julianne Nicholson zusätzlich eine große drahtige Brille und einen grau melierten Vollbart. Neben seinen Veränderungen im Gesicht überraschte der sonst schlanke Schauspieler zudem mit einer ungewohnten Plauze.

Nicolas scheint momentan auf den Geschmack einer Totalerneuerung gekommen zu sein. Erst im August dieses Jahres versetzte er seine Fans mit einer privaten Typveränderung in Erstaunen. Mit rot gefärbten Haaren und einem Ziegenbart posierte der Hollywoodstar für ein Foto mit seinen Anhängern.

Getty Images Nicolas Cage im September 2022

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

TripleT / MEGA Nicolas Cage im August 2022

