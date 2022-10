Nur erfolgreich wegen der Eltern? Leni Klum wehrt sich!

Ist Leni Klum (18) nur wegen ihrer Eltern berühmt? Die Tochter von Heidi Klum (49) und ihrem Adoptivpapa Seal (59) hielt sich ihre ganze Kindheit und Jugend über strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Erst mit ihrem 18. Lebensjahr trat sie in die Fußstapfen ihrer Modelmama und räumt seitdem Kampagne nach Kampagne ab. Böse Zungen behaupten allerdings, sie wäre nur wegen ihrer Eltern so erfolgreich. Jetzt bezog Leni dazu Stellung.

Im Interview mit People zeigte sich die US-Amerikanerin einsichtig: "Das ist einfach eine Tatsache. Meine Eltern sind berühmt." Außerdem will Leni betonen, dass sie extrem dankbar für die zahlreichen Möglichkeiten sei, die sie aufgrund ihrer Familie bekommen hat. "Ich habe Starthilfe bekommen und ich weiß, dass viele davon träumen würden, mit dem anzufangen, was ich hatte. Ich bin so dankbar, dass ich das nehmen konnte, was mir meine Mutter geschenkt hat", erklärte die 18-Jährige.

Dennoch will Leni klarmachen, dass sie sehr wohl für ihre Arbeit auch einiges leistet. "Ich mache die Arbeit und investiere die Zeit. Jetzt arbeite ich allein, reise allein, gehe zur Schule. Meine Mutter und ich haben einfach die gleiche Liebe für dieselbe Sache", betonte sie abschließend.

Leni Klum auf einer Fashion in Mailand

Leni Klum, Model

Leni Klum im September 2022

