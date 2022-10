Prinz Harry hat seine Memoiren nicht selbst geschrieben!

Immer mehr Details über Prinz Harrys (38) Memoiren kommen ans Licht. Am Donnerstag wurden erste offizielle Einzelheiten über das Werk bekannt – der Titel lautet "Spare", was auf Deutsch "Ersatz" bedeutet. In den Buchhandlungen soll das Buch ab Januar 2023 erhältlich sein. Sein Bruder Prinz William (40) soll darüber richtig sauer sein. Dabei hat Harry seine Biografie gar nicht selbst geschrieben!

Wie Bild berichtet, heuerte der 38-Jährige einen Ghostwriter an, um seine Gedanken zu Papier zu bringen. Dem US-amerikanischen Journalisten John Joseph Moehringer vertraute Harry letztlich seine Familiengeheimnisse an, welche dieser für "Spare" aufschrieb. John, der als Autor vor allem unter seinem Schriftsteller-Kürzel J.R bekannt ist, verfasste auch schon die Memoiren von Ex-Tennisstar Andre Agassi (52).

Dass Harry sein Buch nicht selbst geschrieben hat, kommt bei vielen nicht gut an – auch bei Ex-CNN-Reporter Piers Morgan (57). Laut ihm habe der zweifache Vater nicht nur denselben Ghostwriter engagiert, sondern kopierte auch das Buchcover des Wimbledon-Siegers von 1992. "Der einzige Unterschied ist, dass der eine ein Weltklasse-Sporttalent ist und der andere nur Weltklasse im Jammern", schoss der Nachrichtensprecher via Twitter gegen den Schwager von Prinzessin Kate (40).

Getty Images John Joseph Moehringer im August 2007

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Andre Agassi, ehemaliger Tennisstar

