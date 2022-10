Rechtsstreit: Kim Kardashian will Kinder vor Kanye schützen

Kim Kardashian (42) kämpft für das Wohl ihrer Kinder! Die Reality-TV-Ikone steckt inmitten ihrer Scheidung von Kanye West (45). Der Rapper hatte in den vergangenen Wochen für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt. Unter anderem gab er antisemitische Kommentare von sich, woraufhin sich zahlreiche Kooperationspartner von dem "Donda"-Interpreten abwandten. Auch seiner Ex gibt das Verhalten zu denken. Im Rechtsstreit mit Kanye will Kim in erster Linie ihre vier gemeinsamen Kinder schützen.

Wie RadarOnline berichtet, fordert der Musiker eine Milliardenzahlung von der 42-Jährigen und auch das volle Sorgerecht für die Kids. Für Kim stehe laut einer Quelle aber nur eines im Fokus: "Sie wird alles tun, um sich und ihre Familie zu schützen." Das gelte vor allem für die Kinder. "Sie werden so gut wie möglich von diesem ganzen Drama abgeschirmt", betonte der Insider. Aus diesem Grund sei Kim auch bemüht, dass das Ganze friedlich endet – doch das liege in Kanyes Hand.

Nachdem Kanyes Karriere wegen seiner Skandale abgestürzt ist, soll die Unternehmerin zudem fürchten, dass er es nun auf ihr Vermögen abgesehen hat. Immerhin hatte sein Handeln erhebliche finanzielle Einbußen für ihn zur Folge. "Kanye hat immer noch eine Menge in petto, was er gegen Kim einsetzen könnte, und sie weiß das", merkte die Quelle an.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Getty Images Kanye West, Rapper

