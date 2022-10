"The Witcher"-Wechsel: Liam Hemsworth ersetzt Henry Cavill

Liam Hemsworth (32) wird der neue Hexer! Über drei Staffeln hinweg glänzte Henry Cavill (39) als Geralt von Rivia im Netflix-Hit The Witcher. Eine vierte Staffel wurde bereits bestätigt. Doch ein weiteres Mal will sich der "Man of Steel"-Darsteller die silberne Langhaar-Perücke nicht aufsetzen. Er hört auf – doch für einen Nachfolger ist bereits gesorgt: Liam Hemsworth ersetzt Henry in "The Witcher"!

Das bestätigte der 32-Jährige nun höchstpersönlich in einem Instagram-Beitrag. "Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Möglichkeit, Geralt von Rivia zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt, und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel in die Hand gibt", schrieb Liam. Dass die Anforderungen an ihn groß sein werden, ist dem "Tribute von Panem"-Star bewusst. "Ich muss vielleicht in große Fußstapfen treten, aber ich freue mich wirklich darauf, in die Welt von 'The Witcher' einzutreten", betonte er und sprach seinem Vorgänger seine Bewunderung aus.

Auch Henry selbst zeigte sich im Netz wehmütig. Auf Liams Darstellung freue er sich aber dennoch. "Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Geralt verbracht habe, und mit Begeisterung, wie Liam diesen faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer darstellen wird", verabschiedete er sich via Instagram von seiner Serienfigur.

Netflix/Jay Maidment Henry Cavill als Geralt von Riva in "The Witcher"

Getty Images Liam Hemsworth im März 2018

Getty Images Henry Cavill bei der Premiere von "Enola Holmes 2" in New York City, Oktober 2022

