Total happy! Michelle Hunziker mit ihren Kids im Kletterpark

Michelle Hunziker (45) genießt die gemeinsame Zeit mit ihren Töchtern Celeste (7) und Sole (9)! Für die Moderatorin könnte es aktuell nicht besser laufen: Seit Jahren ist sie ein bekanntes Gesicht im Fernsehen, aber auch privat hat sich aktuell einiges getan: Erst vor wenigen Wochen verkündete ihre älteste Tochter Aurora (25), dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Doch bevor Michelle sich auf ihre neue Rolle als Oma vorbereiten kann, genoss sie jetzt ihre Zeit mit ihren zwei Jüngsten!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte die 45-Jährige mit ihren Töchtern Sole und Celeste am vergangenen Samstag einen Kletterpark in Italien! Vor allem die TV-Bekanntheit hatte sichtlich Spaß während des Familienausflugs: Während ihre Töchter noch recht verhalten und unsicher wirkten, strahlte Michelle glücklich, während sie in schwindelerregender Höhe baumelte.

Die Bilder entstanden kurz nach dem angeblichen Liebes-Comeback von Michelle und ihrem Ex Tomaso Trussardi (39): Anfang des Jahres gaben die beiden das Ende ihrer langjährigen Beziehung bekannt. Doch laut dem italienischen Magazin Chi sollen die beiden wieder ein Paar sein. Damit die wiederbelebte Romanze funktioniert, soll der Mode-Erbe allerdings einige Forderungen aufgestellt haben, auf die sich Michele eingelassen hat.

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker

MEGA Michelle Hunziker im Oktober 2022

Getty Images Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im November 2012

