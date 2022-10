15 Monate nach Geburt: So stylish zeigt sich Toni Garrn

Ein Hammer-Auftritt von Toni Garrn (30)! Das Model ist zusammen mit Ehemann Alex Pettyfer (32) vor mehr als einem Jahr Eltern einer Tochter geworden. Seitdem präsentiert sie sich wieder regelmäßig auf den roten Teppichen dieser Welt. Auch vor wenigen Tagen wurde die Blondine bei einem Event in Berlin abgelichtet. Toni zeigte sich 15 Monate nach der Geburt stylisher denn je!

Bei dem Event Laboratory of Nature der Marke Esprit in Berlin vor wenigen Tagen zeigte sich Toni in einem lässigen Outfit. Die stolze Mama präsentierte sich in einer engen blauen Jeans und einem beigen Strickpullunder. Dazu kombinierte sie schwarze Leder-Boots. Zu diesem simplen und klassischen Look trug Toni einen roten Lippenstift. An der Seite des Supermodels glänzte auch Influencerin Leonie Hanne (34), die in einem schwarzen Samtkleid neben ihr posierte.

Erst vor Kurzem präsentierte Toni stolz ihren After-Baby-Body. Auf Instagram veröffentlichte sie einen Vorgeschmack auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm. In einem weißen, sexy Korsett kamen ihre Kurven gut zur Geltung.

BOLD Communication & Marketing GmbH Toni Garrn beim ESPRIT Event "Laboratory of Nature"

BOLD Communication & Marketing GmbH Toni Garrn und Leonie Hanne beim ESPRIT Event "Laboratory of Nature"

Instagram / tonigarrn Toni Garrn im Oktober 2022 in Berlin

