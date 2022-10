After-Baby-Body in Korsett: Toni Garrn zeigt Halloween-Look!

Toni Garrn (30) hüllt ihren Körper in einen sexy Look! Das Topmodel ist vor etwas mehr als einem Jahr zum ersten Mal Mama geworden: Im Juli 2021 erblickte ihr Kind – eine kleine Tochter namens Malaika – das Licht der Welt. Jetzt feierte die Laufstegschönheit schon vor dem eigentlichen Gruseltag eine Halloween-Party – mitsamt einem heißen Kostüm: Toni präsentierte ihren After-Baby-Body in einem superengen Korsett!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte Toni nun ihr Kostüm für eine vorzeitige Halloween-Party – und das sexy Outfit betont ihre After-Baby-Kurven besonders gut: Auf dem Foto trägt die stolze Mama ein knallenges weißes Korsett, einen Umhang mit Kapuze, einen langen Rock und weiße Kontaktlinsen. "Endlich hatte ich einen Grund, mich in Berlin so richtig aufzubrezeln", betitelte sie das Posting kurz und knapp.

Tonis Fans waren von diesem Anblick total hin und weg – sie hinterließen dem Model zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte. "Du siehst absolut gruselig, aber auch wunderschön aus" oder "Du bist eine wunderschöne Frau", schwärmten beispielsweise zwei User. Und auch ihr Mann Alex Pettyfer (32) gruselte sich offenbar, denn er kommentierte die Fotos seiner Liebsten kurz und knapp mit einem Zombie-Emoji.

Action Press Toni Garrn posiert auf der Fashion Week in Mailand

Instagram / tonigarrn Toni Garrn im Oktober 2022 in Berlin

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer im September 2022 in Mailand

