"Bauer sucht Frau"-Michael und Mandy knutschen wild im Heu!

Es ging heiß her bei Bauer sucht Frau! Der Rinderhalter Michael hatte vergangene Woche gleich zwei Damen zur Hofwoche eingeladen. Letztendlich hatte er dann allerdings die 52-jährige Christine nach Hause geschickt, was bei ihr für einen tränenreichen Abschied sorgte. Den Rest der Woche verbrachte der Bauer also mit Bürokauffrau Mandy. Jetzt kam es zwischen Michael und seiner Auserwählten zum ersten Kuss!

Der 52-Jährige lud seine Herzensdame dazu ein, beim Pressen von Heuballen zu helfen. Nach harter Arbeit sah das allerdings ganz und gar nicht aus. Die beiden Turteltauben wälzten sich scherzhaft im Stroh und fingen daraufhin an, leidenschaftlich zu knutschen – und dabei war ordentlich Zunge im Spiel! "War natürlich ein toller Moment und leidenschaftlich, also ich hab mich dann auch nicht zurückgehalten", erklärte der Single-Bauer.

Auch für Mandy war die Knutscherei offenbar ein besonders schönes Erlebnis. "Der erste Kuss hat sich sehr sehr gut angefühlt. Sehr einfühlsam, seine weichen Lippen, unwahrscheinlich angenehmes Gefühl.", schwärmte die 54-Jährige.

RTL Rinderhalter Michael N. mit Christine (l.) und Mandy (r.) bei "Bauer sucht Frau"

Instagram / mandy_munkert Mandy, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

RTL / Andreas Friese Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten, 2022

