Diesen Fashion-Fauxpas bereut Victoria Beckham bis heute

An dieses Outfit denkt Victoria Beckham (48) nur ungern zurück. Eigentlich gilt die Ehefrau von David Beckham (47) als echte Fashion-Ikone. Als Modedesignerin stellte sie in den vergangenen Jahren auch immer wieder unter Beweis, dass sie Ahnung vom Fach hat. Doch obwohl die Sängerin in Sachen Mode nur selten daneben greift, gibt es ein paar Looks, die sie bereut. Jetzt verriet Victoria, dass sie besonders ein Fashion-Fauxpas bis heute heimsucht.

Ende Oktober war das ehemalige Spice Girls-Mitglied bei Watch What Happens Live zu Gast, wo sie mit dem Moderator Andy Cohen (54) auch über Mode sprach. In diesem Zuge verriet die vierfache Mutter dann glatt, dass es ein Outfit gebe, dass ihr bis heute Magenschmerzen bereite: Victoria gestand, dass sich der Mode-Fauxpas Ende der 90er ereignete. Damals entschieden sich die dunkelhaarige Beauty und ihr Mann David dazu, für das Versace-Dinner anlässlich des Jahreswechsels aufeinander abgestimmte schwarze Lederanzüge anzuziehen.

"Ich meine, es macht mir bis heute zu schaffen. Es verfolgt mich, aber ich liebe es auch", erzählte Vic. Sie fuhr fort, dass sie den Look dennoch heiß fände. "Wir haben uns diese Outfits wirklich überlegt. Ich meine, wir haben oft darüber gesprochen", stellte die 48-Jährige anschließend klar.

Victoria und David Beckham im Juni 1999

Victoria Beckham bei Jacquemus' Modenschau im Juni 2022

Anne Hathaway und Victoria Beckham im Oktober 2022

