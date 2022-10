Es ist schon da: Erste Bilder von Michelle Williams und Kind

Michelle Williams (42) ist jetzt also Dreifach-Mama! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Thomas Kail verkündeten im Mai dieses Jahres: Sie erwarten erneut Nachwuchs! Bereits mit dem verstorbenen Hollywood-Star Heath Ledger (✝28) hat sie eine Tochter – mit Thomas begrüßte sie 2020 ein Kind. Die zwei durften sich also über ein kleines Geschwisterchen freuen, welches nun auch schon auf der Welt ist. Hier gibt es die ersten Bilder von Michelle und ihrem Baby!

Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, sieht man die Beauty und ihren Mann mit ihrem Neugeborenen durch New York spazieren. Michelle trägt ihr kleines Wunder in einer Bauchtrage und strahlt dabei glücklich bis über beide Ohren! Zuvor machte sie die Geburt jedoch nicht publik. Erst diese Schnappschüsse bestätigen, dass ihr Kind auf der Welt ist.

Die Entbindung kann noch gar nicht so lange her sein. Denn noch im September zeigte sich Michelle hochschwanger in der Öffentlichkeit. Wie auf den Pics zu erkennen ist, wirken die frischgebackenen Eltern mega-happy. Während des Spaziergangs küsste Thomas seine Frau liebevoll.

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams

Getty Images Michelle Williams, "Dawson's Creek"-Darstellerin

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams, 2020

