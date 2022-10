Geschockt! TV-Star Amy Childs ist schwanger mit Zwillingen!

Baby-Überraschung bei Amy Childs (32)! Die englische Fernsehpersönlichkeit hatte in Sachen Liebe bislang eher wenig Erfolg – zumindest bis sie im vergangenen Jahr ihre neue Flamme Billy Delbosq kennengelernt hat. Die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin brachte zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, mit in die Beziehung. Damit war ihre Nachwuchsplanung eigentlich auch abgeschlossen. Doch nun ist Amy wieder schwanger und zwar gleich mit zwei Kindern!

Gerade waren Amy und Billy noch im Urlaub und Verlobungsgerüchte machten die Runde, da verkündete die 32-Jährige, dass sie erneut Mutter wird – dieses Mal mit Zwillingen! "Ich bin immer noch schockiert", sagte sie gegenüber OK! und fügte hinzu: "Ich wollte eigentlich nicht noch mehr Kinder. Aber als ich Bill getroffen habe, dachte ich: 'Weißt du was, ich möchte doch noch eins. Wir sind so gespannt – es wird absolut fantastisch!'"

Als Amy und Billy sich noch in der Dating-Phase befunden hatten, wurde die TV-Persönlichkeit von The Sun auf ihr Liebesleben angesprochen. Dort hatte sie bereits von ihrem Billy geschwärmt: "Ich treffe jemanden, ein paar Dates – es ist toll." Die Trennung von ihrem vorigen Freund hatte damals gerade mal drei Monate zurückgelegen. Sie gab zu: "Ihr kennt mich, ich stürze mich gerne in Beziehungen. Ich stürze mich rein, aber wisst ihr was? Ich bin glücklich."

Getty Images Amy Childs, Billy Delbosq and Tochter Polly

Getty Images Amy Childs im Juni 2019

Getty Images Amy Childs im März 2020

