Neuer Mann, neues Glück! In Sachen Liebe hatte Amy Childs (31) bisher weniger Erfolg. Im August 2019 trennte sich die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit nur elf Monate nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes von ihrem damaligen Partner Ritchie. Wenig später stellte die Blondine ihren neuen Freund Tim im Netz vor – aber auch diese Beziehung ging vor drei Monaten in die Brüche. Amy scheint jedoch nicht lange Trübsal blasen zu wollen: Sie hat sich schon wieder dem Dating gewidmet und trifft sich mit einem neuen Mann!

Bei der "The Only Way Is Essex"-Afterparty-Show von The Sun wurde die 31-Jährige auf ihr Liebesleben angesprochen. "Ich treffe jemanden, ein paar Dates – es ist toll. Ich werde einfach mal sehen, wie es läuft", verriet der TV-Star. Dass ihre Trennung noch nicht lange zurückliegt, ist Amy bewusst. "Ich stürze mich in Beziehungen, ihr kennt mich. Ich stürze mich rein, aber wisst ihr was? Ich bin glücklich", betonte die Britin.

In ihrer vergangenen Beziehung mit Tim scheint Amy ebenfalls mit all ihren Gefühlen dabei gewesen zu sein. Sie hatte sogar geglaubt, den Einen für sich gefunden zu haben. "Wenn du endlich den Richtigen für dich triffst, wird plötzlich klar, warum alle anderen falschlagen. Ich liebe dich", hatte sie im Mai 2020 noch via Instagram geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Amy Childs, Reality-Star

Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Tim, Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de