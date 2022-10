Gesichtet: Tristan Thompson verbrachte Halloween mit Khloé

Gibt es etwa ein Comeback bei Khloé Kardashian (38) und ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (31)? Das Paar hatte nach ihrer ersten gemeinsamen Tochter True (4) dieses Jahr erneut Nachwuchs bekommen. So wie jedes Jahr feierte die Kardashian-Familie auch diesmal eine pompöse Halloween-Party. Trotz ihrer Trennung verbrachte Tristan diesen Tag bei seiner Familie. Der NBA-Star wurde nun in einem Video mit seiner Ex gesichtet.

In einem TikTok-Video von Kim Kardashians (42) Tochter North West (9) war der Sportler ganz kurz im Hintergrund zu sehen. North teilte viele Clips von ihrer Familie, während sie zu einer aufgepeppten Version des Kulthits "Thriller" Halloween feierte. In dem Video trug Tristan einen Nike-Pullover und eine schwarze Hose. Khloé strahlte in einem schwarzen Jumpsuit mit Katzenohren und etwas Make-up. Auch True sah als Owlette aus dem Cartoon "PJ Maks" hinreißend aus.

Neben dem Clip zeigte Khloé auch auf Instagram ein detaillierteres Bild von Trues Kostüm. Auf dem Foto war auch ihr kleiner Sohn zu erkennen, jedoch ohne sein Gesicht. Im Tigger-Kostüm wurde der Kleine in den Armen seiner großen Schwester gehalten.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Tochter True und ihr Sohn

