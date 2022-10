Khloé Kardashian will den Namen ihres Sohnes geheim halten

Khloé Kardashian (38) kann gut Geheimnisse bewahren. Im Herbst des vergangenen Jahres kam ans Licht, dass der Freund der Keeping up with the Kardashians-Beauty, Tristan Thompson (31), eine Affäre hatte, mit der er auch ein Kind bekam. Wochen zuvor wurde allerdings ein Baby des Ex-Paares per Leihmutterschaft gezeugt. Der Kleine kam schließlich im August auf die Welt. Der Name von Khloés Sohn ist allerdings bis heute nicht bekannt.

Nachdem die Beauty die Baby-News so lange geheim gehalten hat, hat sie beschlossen, den Namen ihres Sohnes ebenso für sich zu behalten. "Sie hält sich sehr bedeckt", erklärte ein Insider gegenüber US Weekly, "Freunde und Familie lassen Khloé die Bekanntgabe machen, wenn sie bereit ist." Wird Khloé den Namen überhaupt mit der Öffentlichkeit teilen?

Auch ihre Schwester Kylie Jenner (25) bekam im Februar ihr zweites Kind. Nachdem sie erst bekannt gegeben hatte, dass der Kleine den Namen Wolf trägt, revidierte sie ihre Entscheidung jedoch schnell. Bis heute haben sie und ihr Partner Travis Scott (31) den Namen ihres Sohnes nicht preisgegeben.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian bei Beyoncés Geburtstag, September 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

