Läuft da was? "Love Island"-Adriano urlaubt mit Klaudia Giez

Sind sie nur Freunde oder bahnt sich da etwas was an? Klaudia Giez (26) und Love Island-Bekanntheit Adriano beweisen derzeit als Duo bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen ihr tänzerisches Talent auf Rollschuhen. Schon in der Show wird klar, dass sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Reality-TV-Star offenbar gut verstehen. Doch geht da etwa mehr? Klaudia und Adriano machen derzeit scheinbar gemeinsam Urlaub!

Auf Instagram teilten die 26-Jährige und der Lockenkopf fast zeitgleich je einen Clip, der sie auf einem Achterbahn-Simulator zeigt. Ein Indiz dafür, dass sie sich am gleichen Ort aufhalten, könnte vor allem der Mitarbeiter sein, der in ihren beiden Videos zu sehen ist. In ihrer Story gaben die zwei TV-Stars zudem weitere Einblicke in ihren Ausflug in die Spielhalle und ihren Urlaub – jedoch ohne sich gegenseitig zu zeigen.

Doch bahnt sich da wirklich etwas zwischen dem Model und dem einstigen Datingshow-Kandidaten an? Schließlich ist die Influencerin offiziell mit Felipe Simon verlobt. Seit Juni des vergangenen Jahres teilte Klaudia jedoch kein gemeinsames Foto mehr mit ihrem Partner. Und auch ihre Halskette mit seinem Anfangsbuchstaben hat die gebürtige Polin durch ein Schmuckstück ersetzt, das nun den ersten Buchstaben ihres Namens als Anhänger hat.

Anzeige

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Anzeige

Instagram / a_sal247 "Love Island"-Adriano, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und ihr Verlobter Felipe, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de