Nach Heidi Klum: Ehemann Tom startet Halloween-Verwandlung!

Nun ist auch er dran! Heidi Klum (49) ist bekannt für ihre ausgefallenen Halloween-Looks. Auch dieses Jahr schmeißt sich die Germany's next Topmodel-Bekanntheit offenbar in ein aufwendiges Kostüm. Denn schon einige Stunden vor ihrer großen Party begannen die Vorbereitungen. Das Model ließ sich auffällig schminken und gab im Netz einige Tipps, was es am Ende werden könnte. Fest steht: Es wird ein Partnerlook mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) – und auch er wird nun gruselig geschminkt!

Auf Heidis Instagram-Profil hält sie die Verwandlung ihres Liebsten fest: Tom bekommt Kontaktlinsen eingesetzt – doch nicht nur das. Auch ein falsches herausfallendes Auge wird von mehreren Artists angebracht. Vor einigen Stunden verriet Heidi aber bereits: "Er wird ein Fischer sein!" Aber kein normaler Fischer, sondern offensichtlich ein ziemlich gruseliger.

Da ihre Kostüme aufeinander abgestimmt sind, könnte es sein, dass Heidi als eine Kreatur aus dem Meer auf ihrer Party erscheinen wird. Sie verkündete schon, dass sie kein Mensch sein und keine Gliedmaßen haben werde. Geht sie also vielleicht als Fisch und Tom hat sie geangelt?

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz an Halloween 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Halloween-Makeup

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz an Halloween 2022

