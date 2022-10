Verlobung mit Laura: Hier druckste Pietro Lombardi noch rum

Da scheint Pietro Lombardi (30) seine Meinung geändert zu haben. Der Sänger und seine Partnerin Laura Maria Rypa (26) gehen seit Juni gemeinsam durchs Leben. Zwei Monate später folgte dann die Überraschung: Die beiden erwarten nämlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit der Influencerin scheint der DSDS-Juror die Frau fürs Leben gefunden zu haben, denn die zwei werden heiraten. Vor einigen Wochen schien der Musiker von diesem großen Schritt aber noch nicht so angetan...

Laura und Pietro hatten in ihrem Podcast "Laura und Pietro - On Off" unter anderem über ihre Zukunftspläne gesprochen. Die Beauty hatte deutlich gemacht, dass sie sich über einen Heiratsantrag freuen würde – vor allem dann, wenn Nachwuchs unterwegs sei. Ihr Liebster schien zu dem Zeitpunkt gegenüber einer Hochzeit eher abgeneigt zu sein. "Mittlerweile sage ich euch ehrlich: Wenn er mich nicht heiraten möchte, dann möchte er es halt nicht. Aber als Frau wünscht man sich es natürlich. Es gibt nichts Schöneres", hatte die 26-Jährige erklärt. Auf die Worte seiner Freundin reagierte Pietro recht wortkarg und brachte lediglich ein verhaltenes "Ähm ja" hervor.

Doch offensichtlich hat sich der 30-Jährige jetzt umentschieden. Bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe seiner Verlobung meldete er sich bei seiner Community zu Wort. "[Laura] hat ja gesagt. Ich bin so glücklich. Unbeschreiblich", schwärmte Pietro via Instagram.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im März 2022

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

