Wieder natürlich: Anna Iffländer lässt Hyaluron auflösen

Anna Iffländer macht einen Schritt zurück zur Natürlichkeit. Seit ihrer Teilnahme an der Datingshow Love Island im Jahr 2020 hat sich die Beauty ganz schön verändert. Als sie dieses Jahr bei Ex on the Beach in der Reality-TV-Welt auftauchte, erkannten die Fans sie kaum wieder: Anna überraschte mit neuen Tattoos und einer braunen Mähne. Doch kurz darauf wurde sie erneut blond. Aber damit nicht genug: Nun lässt Anna das Hyaluron in ihren Lippen auflösen.

"Ich bin total aufgeregt, denn ich habe spontan einen Termin gekriegt für heute für eine Hylase. Ich lasse mein Hyaluron in den Lippen auflösen", erklärte sie ihren Fans auf Instagram. "Ich schiebe das schon tatsächlich seit zwei, drei Jahren vor mir her, weil das wohl auch ein bisschen schmerzhaft sein soll." Anna sei sehr gespannt, wie es wird.

Dabei erklärte sie, wie das Ganze abläuft: "Dann muss ich erst mal zwei Wochen warten und dann hat sich das hier endlich alles aufgelöst." Ihr Vorhaben hat auch eine unschöne Ursache: "Einfach aus dem Grund, weil sich das bei mir in der Oberlippe hier verkapselt hat und sich das deshalb nicht mehr von alleine auflösen kann, ja, deswegen jetzt die Spritze", führte sie weiter aus.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de