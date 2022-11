"Bauer sucht Frau"-Ulf und Anna Lina besprechen Babyplanung

Wird es bei Ulf und Anna Lina ernst? Der Pferdewirt und die Pferdewirtin lernen sich im Rahmen der Bauer sucht Frau-Hofwoche immer näher kennen. Trotz der vielen Arbeit auf dem Betrieb des Schleswig-Holsteiners blieb auch ein wenig Zeit für traute Zweisamkeit – etwa bei einem romantischen Essen oder dem gemeinsamen Weintrinken am Abend. Nun haben sich Ulf und Anna Lina bereits mit ihrer Familienplanung befasst.

In der aktuellen Folge hakte Ulf bei seiner Auserwählten nach, wie sie zum Thema Nachwuchs steht. "Ich sage immer, wenn alles passt und so was macht man ja nicht von heute auf morgen, dann würde ich das schon in meinem Leben begrüßen", erzählte die Brünette. Sie könne sich vorstellen, ein bis zwei Kinder zu bekommen. "Also keine Großfamilie", betonte sie. Mit dieser Antwort konnte sie den 31-Jährigen offenbar überzeugen – denn dieser hat eine ganz ähnliche Einstellung: "Kinder sind mir sehr wichtig. Ich wünsche mir selbst welche."

Darüber hinaus erzählte Anna Lina, dass die Familienplanung ihres Erachtens ein wichtiges Thema sei, bei dem man einer übereinstimmenden Meinung sein sollte. "Nichtsdestotrotz ist es bei mir kein topaktuelles Thema, aber man kann da natürlich einmal drüber sprechen. Das ist auch ok, dass man das einmal abklärt", fügte die 28-Jährige hinzu.

