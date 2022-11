Kurz nach Halloween: Mariah Carey läutet Weihnachten ein!

Mariah Carey (53) kann es wohl gar nicht mehr abwarten! Halloween hat auch in diesem Jahr viele Promis begeistert. Ebenso wie Kylie Jenner (25), Kim Kardashian (42) oder Billie Eilish (20) sorgte Heidi Klum (49) zum diesjährigen Grusel-Fest für eine Menge Hingucker. Die GNTM-Jurorin übertraf sich mal wieder selbst und verwandelte sich in einen übergroßen Wurm. Die "All I want for Christmas"-Interpretin hat von dem Spuk offenbar genug. Pünktlich zum 1. November läutete Mariah nun die Weihnachtszeit ein!

Via Instagram teilte Mariah am Dienstag ein Video und machte damit klar: Sie ist absolut bereit für die kuschelige Weihnachtszeit! "Es ist Zeit", kommentierte sie unter dem Clip, in dem die Sängerin zunächst als gruselige Hexe im Latex-Anzug verkleidet auf einem Crosstrainer strampelte. Kurz darauf verwandelte sich die düstere Kulisse in eine verschneite Winterlandschaft und die 53-Jährige erschien in einem roten Weihnachtsoutfit. Passend dazu ertönte ihr Weihnachtsklassiker im Hintergrund.

Auch Mariahs Fans können es offenbar kaum erwarten, bis der Weihnachtshit der Sängerin hoch und runter im Radio läuft. "Mariah kommt mal wieder, um Weihnachten zu erobern" oder "Die Weihnachtselfe ist mehr als bereit", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag. Sogar Paris Hilton (41) freute sich mit einigen Herzemojis auf die kommende Zeit!

Getty Images Mariah Carey, September 2017 in Washington

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey im Dezember 2019 in New York

