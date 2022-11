Nach Krisengerüchten: Anna-Carina Woitschack braucht Auszeit

Sie braucht eine Auszeit! In den letzten Wochen machten Schlagzeilen die Runde, dass Anna-Carina Woitschack (30) und ihr Mann Stefan Mross (46) eine Ehekrise durchleben sollen und die Schlagersängerin sogar einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Vor sechs Jahren hatte es in der TV-Sendung "Immer wieder sonntags" zwischen den beiden gefunkt. Die Trennungsgerüchte hatten die beiden Musiker bereits abgestritten. Doch offenbar war der öffentliche Trubel zu viel für Anna-Carina – denn jetzt kündigte sie an, sich vorerst zurückziehen zu wollen!

Auf Instagram ließ die 30-Jährige ihre Fans wissen, dass die Berichterstattung über ihre Ehe nicht spurlos an ihr vorbeigegangen war: "Liebe Freunde, die letzten Wochen haben sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich teile so gerne meinen Alltag und unbeschwerte Momente mit Euch aber habe gemerkt, dass ich aktuell ein paar Tage für mich benötige, um alles irgendwie zu verarbeiten.", rechtfertigte Anna-Carina ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit. "Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt meiner Beziehung und Ehe einen anderen Mann hatte oder aktuell habe.", fügte sie hinzu.

Stefan hatte sich auch bereits Instagram zu den Beschuldigungen gegen seine Frau geäußert. "Zur Behauptung 'Anna-Carina hätte einen anderen', stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht", machte der 46-Jährige klar.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Musikerin

