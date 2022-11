Dessous-Fotos mit Mama: Leni Klum äußert sich zu der Kritik

Leni Klum (18) macht sich nichts aus den negativen Kommentaren. Vor wenigen Wochen sorgte die neue Kampagne eines Unterwäscheherstellers für mächtig Aufsehen: Auf den Werbebildern posierten Heidi Klum (49) und ihre Tochter Leni in heißen Dessous. Dafür hagelte es viel Kritik. Unter anderem prangerte die Moderatorin Ulrika Jonsson (55) an, dass die Model-Mama ihren Nachwuchs zur Schau stellen würde. Nun äußerte sich Leni erstmals zu den negativen Kommentaren.

"Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viele Reaktionen angesehen", verriet die 18-Jährige im Interview mit Page Six. Das Nachwuchsmodel meide es bewusst, die Kritik zu lesen. "Wenn ich sie mir nicht ansehe, muss ich sie auch nicht beachten", erklärte Leni. Sie selbst sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Fotoshootings. "Ich bin insgesamt glücklich mit der Kampagne und hatte einen tollen Tag mit meiner Mutter. Ich denke, die Fotos sind toll geworden und wir hatten eine tolle Zeit", schwärmte sie.

Und nicht nur Leni ist von den Aufnahmen begeistert. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Martina Gleissenebner-Teskey (51) findet ebenfalls Gefallen an den Schnappschüssen. Das Model könne daher die Kritik an den freizügigen Fotos nicht nachvollziehen. "Leni ist für mich hier kein Sexsymbol, sondern einfach nur eine wunderhübsche junge Frau, die tolle Unterwäsche trägt", stellte sie gegenüber Bild klar.

Getty Images Leni Klum im September 2022

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum, Models

ActionPress Martina Gleissenebner-Teskey, Model

