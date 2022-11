Harter Netz-Hate: Kylie Jenner gab zu viel von sich preis

Da kam auch Kylie Jenner (25) an ihre Grenzen! Der Reality-TV-Protagonistin ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der USA und gehört gleichzeitig zu einer der bekanntesten Fernsehfamilien: dem Kardashian-Jenner-Clan. Für die Realityshow Keeping up with the Kardashians stand sie bereits mit zehn Jahren vor der Kamera und wurde früh im Netz aktiv. Doch das passte offenbar nicht jedem, denn Kylie hatte mit harter Kritik zu kämpfen!

Als Kylie in der Talkshow "Who's in my Bathroom?" von Hailey Bieber (25) zu Gast war, erinnerte sie sich an die Schwierigkeiten ihrer frühen Bekanntheit. Sie habe einfach zu früh zu viel von sich auf Social Media preisgeben: "Ich denke, wenn ich zu viel Persönliches von mir gezeigt oder einfach zu viel geteilt habe, hatten es die Leute leichter, über mein privates Ich zu urteilen." Doch statt auf die Kommentare einzugehen, habe die 25-Jährige beschlossen, sich etwas zurückzunehmen und abzugrenzen. "Es ist schwer, mit so etwas umzugehen", findet sie heute.

Da sie mittlerweile Mama von zwei Kindern ist, habe Kylie ihre Prioritäten neu gesetzt. "Früher habe ich mein ganzes Leben Social Media gewidmet. [...] Das gehört jetzt der Vergangenheit an", erklärte sie. Heute stehen ihre Kids immer im Vordergrund, denn Kylie soll eine sehr liebevolle Mutter sein.

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner im April 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, Juni 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit ihrer Tochter Stormi

