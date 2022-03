Kylie Jenner (24) geht in ihren Aufgaben als frischgebackene Zweifachmama offenbar vollkommen auf! Anfang Februar war es endlich so weit: Das zweite Kind der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit erblickte das Licht der Welt. Mit dem kleinen Sohnemann und ihrem älteren Töchterchen Stormi Webster (4) scheint der Kinderwunsch der Beauty vorerst erfüllt zu sein. Es könnte also kaum besser laufen: Kylie genießt ihre Rolle als Mutter in vollen Zügen!

"Kylie ist so eine gute und fürsorgliche Mutter. Sie ist wirklich die beste Mama, packt immer mit an und regelt die Dinge für ihr Baby und Stormi selbst. Sie ist einfach supersüß mit ihren Kids", schwärmte ein Insider aus dem Umfeld der Schönheit gegenüber People. Mit der Geburt ihres zweiten Kindes sei die 24-Jährige sogar noch fürsorglicher geworden, als sie ohnehin schon war: "Mutter von zwei Kindern zu sein hat sie noch einfühlsamer gemacht."

Doch es gibt auch Schattenseiten. Besonders kurz nach der Geburt ihres kleinen Jungen kämpfte Kylie nämlich regelrecht damit, wieder auf die Beine zu kommen. "Sie will ehrlich sein – sie hat Hilfe in Anspruch genommen und ist immer noch erschöpft", teilte eine weitere Quelle mit. Von ihren Liebsten erhält Kylie in dieser Zeit allerdings auch mächtig Unterstützung.

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner im September 2021

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de