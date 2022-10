Sexy! Mega-Star Jennifer Lopez posiert in knappen Dessous

Jennifer Lopez (53) beweist mal wieder, wie hot sie ist! Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist J.Lo nicht mehr aus dem Film- und Musikbusiness wegzudenken. Doch die Latina bringt ihre Fans nicht nur mit Gesang und schauspielerischer Leistung zum Staunen – auch durch ihr jugendliches Aussehen und ihre Hammer-Figur fällt J.Lo stets auf! Auch jetzt zeigte Jennifer wieder, was sie mit 53 Jahren zu bieten hat!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die "Jenny From The Block"-Interpretin die sexy Fotoreihe: In einem weißen Body mit dazu passendem Kimono aus Seide posierte Jennifer in einem Bett. Ihr langes braunes Haar fiel in weichen Wellen über ihre Schulter, während die "Hustlers"-Darstellerin in die Kamera blickt. Ihr Make-up hielt Jennifer für das Shooting dennoch dezent: Ihre Lippen waren in einem matten Rosa geschminkt und sie trug schwarzen Lidschatten, der ihre Augen leicht betonte. "Das bin ich", schrieb die Frau von Ben Affleck (50) zu den Aufnahmen.

J.Los Fans lieben die Fotoreihe ihres Stars: "Du bist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe", "Es gibt niemanden, der hübscher ist als du" oder "Dein Lächeln ist einfach das schönste! Ich liebe es so sehr", kommentierten einige User unter dem Post.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de