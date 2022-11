Paloma Faith und Leyman Lahcine sollen sich getrennt haben!

Alles aus nach neun Jahren? Paloma Faith (41) hatte erst im April 2021 ihr zweites Kind mit dem französischen Künstler Leyman Lahcine auf der Welt begrüßt. Diese freudigen Nachrichten wurden zunächst jedoch von Sorgen überschattet. Aufgrund einer Pilzinfektion musste die Tochter der Sängerin sogar ins Krankenhaus. Das kleine Mädchen hatte sich aber schnell erholt und die Britin und ihr Liebster konnten von nun an im absoluten Elternglück schwelgen. Jetzt wurde allerdings bekannt, dass Paloma und Leyman sich getrennt haben sollen!

Wie The Sun berichtete, besuchte die 41-Jährige vergangenes Wochenende offenbar eine Halloween-Party. Dort soll sie bestätigt haben, dass sie wieder zu haben sei. Eine Quelle verriet: "Paloma und Leyman haben ihre Beziehung beendet und sie ist jetzt Single." Angeblich habe sie auf der Party superviel Spaß gehabt und alles schien ganz so, als ob sie ihr Leben in vollen Zügen genießen würde.

Doch hatte sich das Liebes-Aus bereits angebahnt? Schon letztes Jahr hatte Paloma gestanden, dass das Paar zu einer Therapie gehe. Damals hatte die Zweifachmama behauptet, dass die professionell geleiteten Gespräche helfen würden, ihre gemeinsamen Probleme zu lösen.

Paloma Faith bei der Global Gift Gala in London, 2019

Paloma Faith mit ihrem Baby

Paloma Faith im Juli 2019 in Los Angeles

