Paloma Faith (39) schwebt im absoluten Mutterglück! Im vergangenen September verkündete die Sängerin, dass sie zusammen mit ihrem Langzeitfreund Leyman Lahcine ihr zweites Kind erwartet – und ihre kleine Tochter somit ein Geschwisterchen bekommt. Im Januar gab die Schwangere dann ein beunruhigendes Update: Sie musste aufgrund von starken Krämpfen ins Krankenhaus. Jetzt können ihre Fans jedoch endgültig aufatmen: Palomas zweites Baby ist auf der Welt!

Das verkündete die 39-Jährige jetzt ganz stolz auf Instagram – inklusive eines ersten Fotos von den Babyfüßen und eines ehrlichen Geburtsberichts: "Also, ich bin nicht mehr schwanger! Ich hatte gestern einen geplanten Kaiserschnitt. Ich habe trotz Schmerzmitteln sehr starke Schmerzen [...] habe ungefähr einen Liter Blut verloren und konnte letzte Nacht nicht schlafen, aber das war es alle mal wert, um dieses kleine Wesen hier zu sehen und kennenzulernen." Weiter schwärmte Paloma – und verriet dabei auch das Geschlecht: "Dieses Baby könnte nicht mehr geliebt werden, selbst wenn sie es darauf anlegen würde."

Abschließend berichtete Paloma noch mit einem Augenzwinkern, wie es mit dem Stillen läuft: "Meine Nippel stehen in Flammen – ich habe hier ein Piranha-Baby, das mich offenbar umbringen will." Die Zweifachmama sei noch am überlegen, ob sie ihre zweite Tochter nur stillen oder ihr auch die Flasche geben will. "Beim ersten Kind habe ich nur gestillt und das war echt hart", erklärt sie. "Aber ich werde es wieder versuchen."

Instagram / palomafaith Paloma Faiths zweite Tochter

CapitalPictures/ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith, 2018

Getty Images Paloma Faith

