Vorfreude: Lauras Einzug macht Pietro Lombardi glücklich

Jetzt macht Pietro Lombardi (30) Nägel mit Köpfen! Nach einer langen On-off-Beziehung mit Laura Maria Rypa (26) hatten die beiden im August verkündet, dass sie zusammen ein Baby erwarten. Vor zwei Tagen hat der Sänger dann um die Hand der Influencerin angehalten und jetzt laufen schon die Vorbereitungen auf Lauras Einzug bei dem "Cinderella"-Interpreten. Pie ist deshalb ganz schön aufgeregt!

Auf Instagram äußerte der Ex Mann von Sarah Engels (30): "Wir genießen noch die letzten zwei Tage gemeinsam, dann geht es für mich nach Thailand." In der Zwischenzeit würde seine Liebste "das Haus ready" für das Zusammenziehen der beiden machen. "Bald-Lombardi", nannte er die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und küsste sie im Anschluss liebevoll. "Ich freue mich so krass auf unser Baby und dass Alessio großer Bruder wird", verriet er weiter.

Auch Laura kann es kaum erwarten, mit dem DSDS-Juror unter einem Dach zu leben. "Pie ist jetzt gerade im Studio, um ein neues Lied aufzunehmen und ich beseitige hier jetzt ein bisschen Chaos [...] Also anstatt den Feiertag zu genießen, ist bei mir Putztag angesagt", freute sie sich, es ihrem Zukünftigen und sich heimisch zu machen. Sie verriet auch, dass in den nächsten Tagen die ersten Möbel ankämen und Pies Haus bald "offiziell unser Zuhause" sein werde.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa im Oktober 2022

