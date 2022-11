Als Miniserie: Mariah Carey produziert ihr eigenes Biopic

Mariah Carey (53) wird bald auf der Leinwand zu sehen sein! Die Pop-Diva gehört wohl zu einer der bekanntesten Musikerinnen. In Songs wie "Endless Love" oder ihrem Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" überzeugte sie ihre Fans seit den 90ern. Die Geschichte ihrer Karriere erzählte die Sängerin bereits 2020 in ihrem Buch "The Meaning of Mariah Carey". Und was sie dort beschreibt, soll nun verfilmt werden: Mariah produziert ihr eigenes Biopic!

Ihre Geschichte wird Mariah in einer Miniserie erzählen, die sie zusammen mit ihrem Freund und Filmproduzenten Lee Daniels (62) umsetzten möchte. Das erzählte sie der Zeitung USA Today. Wie genau das Projekt aussehen wird, enthüllte sie nicht, aber sie habe genaue Pläne für die Schauspielerin, die sie spielen wird. "Es geht nicht darum, ein Mädchen zu besetzten, das im Mariah-Carey-Stil singt", erklärte die Grammy-Gewinnerin. "Es geht darum, eine großartige Darstellerin mit einem ähnlichen Aussehen zu besetzten und einfach sicherzustellen, dass das schauspielerische Können da ist." Wer das sein könnte, verriet Mariah aber noch nicht.

Die Handlung der Serie wird sich mit Mariahs Kindheit auf Long Island in der Nähe von New York City und ihrem beruflichen Aufstieg beschäftigen. Wie auch schon ihr Buch erzählt, war das für die 53-Jährige nicht immer leicht. Sie hatte damals mit ihrer Bipolarität zu kämpfen und wurde wegen ihrer gemischten Hautfarbe angegangen.

Getty Images Mariah Carey im Juni 2022

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Sängerin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern Moroccan und Monroe im Freizeitpark

