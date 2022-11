Heiß begehrt: "Bachelor in Paradise"-Yannick verdreht Köpfe

Wer hätte das gedacht! Die neue Staffel von Bachelor in Paradise hat begonnen und die ersten Kandidaten kamen im Paradies an. Auch Yannick Syperek ist dabei – zuletzt buhlte er bei Die Bachelorette um das Herz von Sharon Battiste (30). Doch nun scheint der Musiker in einer Zwickmühle zu sein: Gleich zwei Frauen zeigen Interesse an Yannick – und er findet beide gut!

Vor allem Jana-Maria Herz (30) hat das Interesse des 28-Jährigen geweckt. Aber auch mit Jennifer Rath versteht er sich bestens. Als Yannick dann einen Brief bekommt und eine Dame für ein Date auswählen darf, wählt er Jenni. "Ich finde Yannick halt wirklich gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass er mich ausgewählt hat", schwärmte die Kölnerin daraufhin. Später im Pool turtelten die zwei heftig miteinander und Yannick ging fast schon einen Schritt weiter: "Der Gedanke kam kurz auf, die Jenni zu küssen. Aber jetzt gerade steht man ein bisschen zwischen zwei Stühlen."

Am nächsten Tag durfte schließlich Jana-Maria auf ein Einzeldate – und wählte Yannick. Die zwei genossen einen Motorschirm-Flug und hatten ziemlich Spaß. "Das war wirklich ein Highlight mit ihr", gab er zu. Später tranken sie noch zusammen Rotwein und die Stimmung war ziemlich romantisch. "Das erste Mal, dass er mich gestreichelt hat, war ein tolles Gefühl und der erste Kuss wird wahrscheinlich auch mega sein, weil es einfach langsam geht", schwärmte Jana-Maria später im Einzelinterview – und Yannick stand nach den zwei Einzeldates mit Jenni und Jana-Maria nur noch mehr zwischen den Fronten.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

Jennifer Rath und Yannick Syperek

Jana-Maria Herz und Yannick Syperek bei ihrem Einzeldate

Yannick Syperek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

