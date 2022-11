"Bachelor in Paradise"-Start: Bei diesen Singles funkt es!

Bei Bachelor in Paradise geht es schon heiß her! Die Kuppelshow geht in die vierte Runde und einige Singles aus den vergangenen Staffeln von Der Bachelor oder Die Bachelorette haben erneut die Chance, vor der Kamera ihre große Liebe zu finden. Nachdem die ersten Kandidaten im Paradies angekommen sind und sich nach und nach kennengelernt haben, bilden sich erste Formationen: Bei diesen Singles knistert es bereits!

In der ersten Folge der Datingshow verstehen sich vor allem Stephie Stark (27) und Leon Knudsen (35) super. Obwohl der Hamburger vorher eigentlich eher blonde Mädchen datete, mag er die sympathische Art der einstigen Bachelor-Kandidatin von Niko Griesert (32). In der ersten Nacht kommen sie sich schon ganz schön nahe: Stephie und Leon tauschen erste Küsse aus! Aber nicht nur bei den beiden scheint es rund zu laufen. Zwischen Umut Tekin (25) und Chiara Fröhlich (24) sprühen die Funken. "Als du reingekommen bist, hatte ich diesen Wow-Effekt. Da habe ich mich mega gefreut", schmeichelt Umut ihr. Den ganzen Abend lang unterhalten sich die beiden immer wieder, nachts schlafen sie nebeneinander.

Yannick Syperek wiederum zeigt großes Interesse an zwei Frauen. Der Musiker findet vor allem Jana-Maria Herz (30) spannend: "Beim Bachelor fand ich Jana-Maria sehr ansprechend. Ich fand ihre verrückten Augen sehr cool", gab er im Einzelinterview zu. Aber auch Jennifer Rath hat seine Aufmerksamkeit geweckt: Die zwei turteln sogar schon im Pool und halten Händchen.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Bachelor in Paradise, RTL+ Umut Tekin und Chiara Fröhlich bei "Bachelor in Paradise"

Bachelor in Paradise, RTL+ Yannick Syperek und Jana-Maria Herz bei ihrem Einzeldate

Bachelor in Paradise, RTL+ Jennifer Rath und Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

