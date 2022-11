Nach Urteil: Alfons Schuhbeck legt nun doch Revision ein

Alfons Schuhbeck (73) gibt sich nicht so leicht geschlagen. Der TV-Koch sorgte in den vergangenen Wochen für viele Schlagzeilen. Ende Oktober wurde er wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Insgesamt soll er 2,3 Millionen Euro unterschlagen haben. Nach dem Urteil stellte der Unternehmer eigentlich klar, dass er die volle Verantwortung für seine Taten tragen wolle. Doch offenbar will Alfons die Entscheidung des Gerichts doch nicht einfach so hinnehmen. Alfons legt nun doch Revision gegen das Landgericht ein!

"Alfons Schuhbeck steht zu seiner Schuld, will aber die Strafe auf Basis der schriftlichen Urteilsbegründung nachvollziehen können", ließen seine Anwälte laut Bild-Informationen am Donnerstag mitteilen. Und tatsächlich: Ein Sprecher vom Landgericht München bestätigte gegenüber dem Magazin, dass ein "Fax mit einer Revisionseinlegung" bei ihnen eingegangen sei.

Der 73-Jährige selbst soll sich in einer Mitteilung ebenfalls zur Revisionseinlegung geäußert haben. "Sollten die schriftlichen Gründe das Landgerichtsurteil tragen, werde ich meine Anwälte bitten, die Revision im Zweifel zurückzunehmen", soll Alfons gesagt haben. Bis dahin wolle er sich aber trotzdem weiterhin darum bemühen, "den Schaden im Rahmen der Möglichkeiten wiedergutzumachen".

Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, Oktober 2022

Anzeige

action press / Jutta Prechtel Alfons Schuhbeck im August 2021

Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, Starkoch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de