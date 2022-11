Überraschend: Gerard Piqué beendet seine Fußballkarriere!

Damit hätte wohl niemand gerechnet! In den vergangenen Monaten sorgte Gerard Piqué (35) immer wieder für Aufruhr. Der Grund: Der Profikicker und seine Frau Shakira (45) trennten sich nach elf Jahren Beziehung – immerhin soll der Sportler der Sängerin fremdgegangen sein. Nur kurze Zeit später überrascht der Spanier nun erneut mit unerwarteten Schlagzeilen: Gerard wird seine Fußballschuhe schon bald an den Nagel hängen!

Am Donnerstag meldete sich Gerard mit einem Twitter-Video bei seinen Fans. Darin kündigt der Welt- und Europameister überraschend sein Karriereende an. So soll das kommende Spiel seines Vereins FC Barcelona am Samstag bereits sein Letztes sein. Seine Profikarriere beendet der 35-Jährige damit mitten in der Saison.

Seinem Verein will Gerard dennoch weiterhin treu bleiben. "Ich habe immer gesagt, dass es kein anderes Team nach Barca geben wird. Und so wird es sein. Ich werde ein normaler Fan sein. Ich werde das Team unterstützen", stellte er in seinem Beitrag klar und fügte hinzu, dass er seine Liebe für den Verein auch an seine Kinder weitergeben wolle.

Twitter / shakira Shakira und Gerard Piqué

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

Getty Images Gerard Pique mit Sohnemann Milan

