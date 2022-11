Darum verrät Laura Maria Rypa Schwangerschaftswoche nicht

Laura Maria Rypa (26) will ein Detail ihrer Schwangerschaft weiterhin für sich behalten. Im August machten die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) öffentlich, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Die beiden wissen auch schon das Geschlecht des Babys. Es soll ein Junge werden. Doch mit einer Info lässt die Beauty ihre Fans seither auf heißen Kohlen sitzen: Auch wenn sie bisher ausführliche Einblicke zur Schwangerschaft gegeben hat, will sie nicht verraten, wie weit sie ist. Nun klärte Laura auf, warum!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 26-Jährige: "Ich möchte mich nicht selbst unter Druck setzen lassen, weil ich keine Lust habe, dass, wenn man weiß, wann es so weit sein sollte und das Kind noch nicht da ist, jeder fragt und wie weit ist es jetzt? Und dies? Und das?" Das sei eine unterbewusste Belastung, die sie vermeiden wolle. Dabei finde sie es eigentlich schön, solche Infos zu teilen, weil man sich dann mit anderen Frauen, die in der gleichen Woche sind, austauschen könne.

Darüber hinaus möchte Laura vor der Entbindung wohl ohnehin alles etwas ruhiger angehen lassen. Vor wenigen Tagen hatte ihr Liebster um ihre Hand angehalten – geheiratet werden soll aber erst nach der Geburt. "Ich möchte zunächst, dass der Kleine gesund auf die Welt kommt. Deswegen wollen wir uns damit nicht stressen", betonte die Hundebesitzerin.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa im Oktober 2022

