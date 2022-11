Königin Silvia nimmt an "Ein Herz für Kinder"-Gala teil!

Königin Silvia von Schweden (78) kommt in ihre Heimat! Die Gemahlin von König Carl Gustaf (76) wurde 1943 in Heidelberg geboren. Seit ihrer Heirat mit dem schwedischen König lebt sie allerdings in der skandinavischen Nation – und erfreut sich dort großer Beliebtheit. Anfang Oktober versetzte sie die Royal-Fans allerdings ein wenig in Sorge. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte sie einen Termin absagen müssen. Nun scheint es Silvia aber wieder besser zu gehen – denn sie wird bald nach Deutschland reisen!

Wie Bild berichtete, kommt die Mutter von Prinzessin Madeleine (40) in wenigen Wochen nach Deutschland. Sie wird nämlich bei der großen "Ein Herz für Kinder"-Spendengala dabei sein – diese findet am 17. Dezember statt. Die 78-Jährige setzt sich bereits seit vielen Jahren für Kinder in Not ein. 1999 gründete sie mit der "World Childhood Foundation" ihre eigene Wohltätigkeitsorganisation, an welche die Zuschauer während der Gala fleißig spenden dürfen.

Zuletzt hatte Silvia sich bei der Beisetzung von Queen Elizabeth II. (✝96) am 19. September öffentlich gezeigt. Die Königin war gemeinsam mit ihrem Gatten angereist. Ihre Tochter Prinzessin Victoria (45) bekam hingegen keine Einladung. Wegen der begrenzten Kapazitäten in der Westminster Abbey waren nur Staatsoberhäupter und deren Partner eingeladen worden.

Anzeige

Getty Images Königin Silvia und Prinzessin Madeleine im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Königin Silvia von Schweden im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden im September 2022

Anzeige

Werdet ihr euch die Spendengala anschauen? Auf jeden Fall! Ich muss mal sehen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de