Seit 180 Tagen krank: Joe Exotic soll Gefängnis wechseln

Joe Exotic (59) geht es immer schlechter! Der Tiger King-Star sitzt bereits seit geraumer Zeit im Gefängnis. Er verbüßt eine 21-jährige Haftstrafe, nachdem er zwei Auftragskiller angeheuert haben soll, um seine Erzfeindin Carole Baskin (61) zu töten. Nach seiner Inhaftierung wurde bei Joe im vorherigen Jahr ein aggressiver Prostatakrebs diagnostiziert. Sein Gesundheitszustand hat sich seitdem jedoch weiter verschlechtert, weshalb Joe nun das Gefängnis wechseln muss.

Seine Rechtsanwältin Tami Springer gab nun ein Statement gegenüber Mirror ab. Sie sagte, dass Joe im Butner Federal Medical Centre in North Carolina untergebracht sei, das Insassen mit besonderen gesundheitlichen Bedürfnissen beherbergt. Joe soll seit 180 Tagen so krank sein und sich deshalb jeden Tag übergeben müssen. In der nächsten Zeit soll er an einen anderen Ort wechseln. "Er ist derzeit auf dem Weg in ein neues Gefängnis", teilte seine Bevollmächtigte mit. "Wir wissen noch nicht, wohin es ihn verschlägt, denn er hat immer noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen", bestätigte Springer.

Bereits zuvor gab seine Sprecherin Gesundheitsupdates über den Netflix-Star bekannt. So habe Joe Blutgerinnsel beim Pinkeln gehabt. Der ehemalige Besitzer des exotischen Zoos müsse sich weiteren Tests unterziehen, um die beste Behandlung für ihn zu finden.

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de