Joe Exotic gibt Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose

Wie geht es Joe Exotic (59)? Der Tiger King-Star sitzt seit einiger Zeit im Gefängnis, weil er einen Auftragskiller angeheuert haben soll, um seine Rivalin Carole Baskin (61) aus dem Weg räumen zu lassen. Im Mai des vergangenen Jahres teilte er mit, dass er an Prostatakrebs leidet. Die Krankheit macht ihm schwer zu schaffen: In einem Brief gibt er nun ein Gesundheitsupdate.

Auf Twitter wurde das Schreiben des 59-Jährigen veröffentlicht. "Nun, mein Krebs ist in Remission, was gut ist. Aber da ich CVID und nicht Covid-19 habe, können wir meine Blase und Prostata nicht von der Bestrahlung heilen lassen", hieß es dort. CVID ist eine Immunschwächekrankheit, bei der der Patient nur geringe Mengen an schützenden Antikörpern besitzt und daher ein erhöhtes Infektionsrisiko hat.

"Heute sind es 52 Tage mit Blutgerinnseln und Blut beim Pinkeln, was einige der Krankenschwestern beunruhigt", beschrieb Joe seinen Zustand. Außerdem verriet der Netflix-Star, dass er alles erbrochen habe, was er gegessen hat. Trotz seiner Krankheit kämpft er weiter für seine Freilassung. Er beteuert seine Unschuld. "Meine Stimme ist die Stimme von vielen", appellierte er an seine Fans.

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

Anzeige

Denkt ihr, dass Joe Exotic auch in Zukunft Updates über seine Krankheit geben wird? Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Na ja, mal abwarten... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de