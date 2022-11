Trotz Scheidung: Emily Ratajkowski ist gerade sehr glücklich

Emily Ratajkowski (31) fühlt sich offenbar befreiter! In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Fremdgeh-Gerüchte um ihren Mann Sebastian Bear-McClard (35) laut – davon schien das Model endgültig die Nase voll zu haben. Nach vier Jahren Ehe reichte sie schließlich offiziell die Scheidung ein. Nach der Trennung durchlebte sie eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wie sie durchblicken ließ. Dennoch sei der Schritt für Emily der richtige gewesen!

Im Interview mit NBC-Today zeigte sich die 31-Jährige nun trotz laufender Scheidung glücklich. "Es ist verrückt. Es ist so schön, ganz ehrlich. Ich bin niemandem etwas schuldig – außer meinem Sohn", erklärte Emily. Für sie sei Sohnemann Sylvester (1) aktuell der "einzige Mann" in ihrem Leben. Lange habe sie ihr Glück in Beziehungen gesucht, nun liege ihr Fokus aber einzig und allein auf sich selbst und ihrem Nachwuchs. "Ich mache keinen Mist mit", stellte sie dazu klar.

Erste Dates habe Emily nach ihrer Trennung aber schon wieder gehabt, wie sie im Interview mit Harper's Bazaar verriet – ob diese erfolgreich waren, ließ sie offen. Auf einer Dating-App sei ihr Profil allerdings noch nicht zu finden. "Aber gebt mir Zeit", versicherte die gebürtige Londonerin diesbezüglich.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, Februar 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2022

