Nach Sebastian-Trennung: Wie fühlt sich Emily Ratajkowski?

Emily Ratajkowski (31) hatte es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Nachdem immer wieder Fremdgeh-Gerüchte über ihren Mann Sebastian Bear-McClard (35) aufgekommen waren, reichte die Laufstegschönheit Anfang September nach vier Jahren Ehe offiziell die Scheidung ein. Bislang äußerte sich das Model jedoch nicht öffentlich zu den Geschehnissen. Nun sprach Emily erstmals über ihr Ehe-Aus – und ließ dabei durchblicken, wie sie sich gerade fühlt.

Im Interview mit Harper's Bazaar erzählte die 31-Jährige, dass sie momentan eine Achterbahn der Gefühle durchlebe. "Ich fühle alle Emotionen. Ich fühle Wut, Traurigkeit. Ich fühle Aufregung. Ich fühle Freude", gab sie ehrlich zu. Doch Emily wolle sich von den Stimmungsschwankungen nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil: Sie wisse dadurch, dass es ihr eines Tages wieder gut gehen werde.

Die Mutter des kleinen Sylvester Apollo Bear (1) scheint nach dem Ehe-Aus nun endgültig wieder nach vorne blicken zu wollen. Am Freitag wurde sie sogar beim Knutschen mit einem unbekannten Mann in New York erwischt! Bei dem Hottie soll es sich um den DJ Orazio Rispo handeln. Ob zwischen Emily und dem Musiker etwas Ernstes läuft, ist bislang allerdings unklar.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

Getty Images DJ Orazio Rispo

