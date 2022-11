Wählte Prinz Harry Memoirentitel aus Eifersucht auf William?

Bei den Royals herrscht Eiszeit! In nur wenigen Wochen wird das Skandal-Buch "Spare" von Prinz Harry (38) veröffentlicht. In seiner Biografie soll der Sohn von König Charles III. (73) das eine oder andere Familiengeheimnis ausplaudern und so seinen Lesern einen Blick hinter die Palastmauern ermöglichen. Besonders sein Bruder Prinz William (40) soll schlecht auf ihn zu sprechen sein. Hat Prinz Harry den Buchtitel etwa aus Eifersucht auf seinen Bruder gewählt?

Das glaubt zumindest der australische Moderator Andrew Bolt. "Er ist das grünäugige Monster", sagte er über Prinz Harry in seiner Sendung "The Bolt Report". Die TV-Bekanntheit behauptete, die Entscheidung, das Buch "Spare" (auf Deutsch "Ersatz") zu nennen, zeige die Eifersucht auf seinen großen Bruder. Grund dafür soll die Neuverteilung der Thronerben durch Williams Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) sein. Wegen seiner beiden Neffen und seiner Nichte rutschte der 38-Jährige auf Platz fünf eines potenziellen Ersatzes. Falls William die Nachfolge auf den Thron nicht antreten sollte, wird der zweifache Vater Harry also nicht allzu schnell benötigt.

Wie weit Harry mit seinen Memoiren gegen seine Familie ausholen wird, bleibt jedoch noch abzuwarten. Der Mann von Herzogin Meghan (41) soll die Beziehung zu seinen Verwandten allerdings nicht komplett zerstören wollen. "Harry hat hart daran gearbeitet, ein Gleichgewicht zu finden. Das minimiert die Auswirkungen seines Buches hoffentlich", verriet ein Insider des Prinzen gegenüber Us Weekly.

Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

Prinz William mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Prinz William und Prinz Harry, Dezember 2017

